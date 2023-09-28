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Транспорт и связь 28.09.2023 18:35

Ryanair сократит число рейсов в осенне-зимний период из-за нехватки самолетов

Ирландская Ryanair Holdings, крупнейший в Европе авиаперевозчик-лоукостер, отменит часть запланированных на осенне-зимний период рейсов в связи с задержками в поставках самолетов Boeing, говорится в пресс-релизе компании.

Первые изменения в расписании полетов произойдут уже в октябре.

До конца года Ryanair рассчитывает получить 14 самолетов из 27, ожидавшихся изначально. Нарушение графика поставок связано с накладками в производственных процессах на одном из заводов Boeing, а также с увеличением срока ремонта ранее переданных производителю самолетов.

В настоящее время лоукостер и американская авиастроительная компания работают над ускорением поставок с января по май следующего года.

Текущие задержки не окажут существенного влияния на целевой показатель Ryanair по годовому объему перевозок, однако, если они продолжатся в 2024 году, авиакомпании придется пересмотреть прогноз, отмечается в сообщении.

Акции Ryanair теряют в цене 2,73% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 27%, в то время как индекс ISEQ за тот же период вырос на 16,9%.

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Тэги: ЕВРОПА, RYANAIR, РЕЙСЫ, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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