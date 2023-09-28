Ryanair сократит число рейсов в осенне-зимний период из-за нехватки самолетов

Ирландская Ryanair Holdings, крупнейший в Европе авиаперевозчик-лоукостер, отменит часть запланированных на осенне-зимний период рейсов в связи с задержками в поставках самолетов Boeing, говорится в пресс-релизе компании.
Первые изменения в расписании полетов произойдут уже в октябре.
До конца года Ryanair рассчитывает получить 14 самолетов из 27, ожидавшихся изначально. Нарушение графика поставок связано с накладками в производственных процессах на одном из заводов Boeing, а также с увеличением срока ремонта ранее переданных производителю самолетов.
В настоящее время лоукостер и американская авиастроительная компания работают над ускорением поставок с января по май следующего года.
Текущие задержки не окажут существенного влияния на целевой показатель Ryanair по годовому объему перевозок, однако, если они продолжатся в 2024 году, авиакомпании придется пересмотреть прогноз, отмечается в сообщении.
Акции Ryanair теряют в цене 2,73% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 27%, в то время как индекс ISEQ за тот же период вырос на 16,9%.
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