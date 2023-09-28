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Финансы 28.09.2023 17:15

Банки в Азербайджане спишут кредитные долги военных, погибших в Карабахе в ходе антитеррористических мероприятий – ABA

Президиум Ассоциации банков Азербайджана (ABA) в среду провел расширенное заседание, на котором принял ряд решений, касающихся кредитной задолженности азербайджанских военных, погибших и получивших ранения в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе страны 19-20 сентября 2023 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ABA, согласно принятому решению, все кредиты, долги по ним военных, погибших в ходе антитеррористических мероприятий будут в полном объеме списаны со стороны банков.

Кроме этого, банки спишут проценты и другие выплаты, начисленные по кредитным обязательствам раненых военнослужащих перед банками за период с 19 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Как сообщалось ранее, в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе страны 19-20 сентября 2023 года против армянских военных, погибли 192 военнослужащих, еще 511 военных получили ранения.

ABA основана в 1990 году коммерческими банками. В настоящее время членами ABA являются 24 банка и 6 небанковских организаций.

Х.Насирзаде

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Тэги: ABA, ВОЕННЫЕ, ДОЛГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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