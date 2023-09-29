Минобороны Азербайджана отчиталось о деятельности Инженерных войск на освобожденных территориях

Инженерными войсками ВС Азербайджана для обеспечения безопасного движения транспортных средств на освобожденных территориях за последнее время в местах со сложным рельефом проложено до 8 км новых путей обеспечения, усовершенствовано и восстановлено до 300 км существующих путей обеспечения.

«В результате деятельности частей и подразделений Инженерных войск Азербайджанской Армии на освобожденных территориях за минувшую неделю было обнаружено и обезврежено 199 противотанковых и 94 противопехотные мины», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, в результате взаимодействия с другими государственными структурами, для обеспечения безопасного движения транспортных средств по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, проложено до 8 км новых путей обеспечения. За короткое время усовершенствовано и восстановлено до 300 км существующих путей обеспечения.

«Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на указанных территориях продолжаются в плановом порядке», - указывает Минобороны.

Р.Ахмедов