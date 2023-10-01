Нидерланды остановили работу крупнейшего газового месторождения в Европе

1 октября прекратилась добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в нидерландском Гронингене. Об этом сообщает агентство ANP.
Месторождение Гронинген было обнаружено в 1959 году, а открыто в 1963-м. На пике здесь добывали более 50 млрд кубометров газа в год. Однако из-за землетрясений, связанных с добычей, в 2018 году было принято решение о постепенном снижении объемов и закрытии месторождения.
В июне власти Нидерландов решили полностью прекратить добычу газа в Гронингене с 1 октября 2023 года. При этом возможно возобновление работы месторождения в случае крайней необходимости, например, из-за холодной зимы.
Окончательное закрытие должно состояться только 1 октября 2024 года, следует из распоряжения властей Нидерландов. Оно требует одобрения парламента.
В.Алиев
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