Приток мигрантов в Италию в текущем году может достичь максимума с 2016 года

Италия в этом году может столкнуться с сильнейшим притоком мигрантов за период с 2016 года, согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), опубликованным в понедельник.

С января 2023 года в Италию прибыло более 133 тыс. мигрантов. Это самый высокий показатель с 2016 года, когда в страну прибыли более 181 тыс. человек. Западные СМИ отмечают, что в случае продолжения активного притока нелегалов, показатель 2016 года в текущем году, вероятно, будет превзойден.

Большую часть мигрантов, 72%, составляют мужчины. 12% - дети, прибывшие в Италию без сопровождения взрослых, 11% - женщины и еще 5% - дети в сопровождении хотя бы одного из родственников.

Наибольшее число мигрантов, а именно 14%, прибывают в Италию из Гвинеи.

Власти Италии неоднократно призывали страны - члены ЕС помочь им в расселении мигрантов.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентным миграционным давлением из-за нестабильности в крупных регионах Африки и Ближнего Востока. Итальянское правительство каждый день работает над этой ситуацией и противодействует незаконной массовой миграции", - прокомментировала обстановку с притоком мигрантов премьер-министр Италии Джорджа Мелони в соцсетях.

"Мы привлекаем другие европейские государства и заключаем соглашения с африканскими странами о прекращении вылета судов и уничтожении преступных сетей, занимающихся торговлей людьми", - добавила она.

Ранее правительство Мелони приняло новые меры по борьбе с нелегальными мигрантами, согласно которым срок задержания нелегальных мигрантов продлевается до 18 месяцев, и объявило о планах по созданию новых центров содержания под стражей в малонаселенных районах страны.