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Карабах 02.10.2023 20:39

Неизвестный снайпер обстрелял азербайджано-российский патруль в Ханкенди, пострадавших нет

Азербайджано-российский патруль был обстрелян в Ханкенди, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Ханкенди неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.

По информации ведомства, командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и местными армянами проводится разбирательство по данному факту.

Согласно сообщению, во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий, армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе продолжили сдачу вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев.

"На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов", - отмечается в бюллетене.

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Тэги: КАРАБАХ, ПАТРУЛЬ, ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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