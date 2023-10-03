Миссия МАГАТЭ в Казахстане ознакомится с результатами выбора района размещения АЭС

Группа экспертов МАГАТЭ со 2 по 6 октября 2023 года оценит результаты проведенных исследований по выбору района размещения атомной электростанции в рамках миссии SEED (оценка проектирования площадки с учетом внешних событий, Site and External Events Design Review Service Mission).

"В рамках миссии экспертами МАГАТЭ будет рассмотрена документация по выбору района размещения АЭС с посещением потенциального района (с. Улькен, Алма-атинская область)", - говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

Для участия в миссии приглашены представители министерств экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, водных ресурсов и ирригации, администрации Алма-атинской области, ГП "Национальный ядерный центр РК", ГП "Институт ядерной физики", АО "НАК "Казатомпром", ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", ТОО "Институт сейсмологии".

По завершении визита эксперты МАГАТЭ представят финальный отчет с предложениями и рекомендациями для дальнейшего определения оптимальной площадки под АЭС.

Как сообщалось, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев , выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства в стране атомной электростанции.

Проект планируется реализовать международным пулом инвесторов. По данным Минэнерго страны, работы могут занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд. Специалисты атомной отрасли и население в основном поддерживают строительство, но ряд общественных деятелей и экоактивистов выступает против.

По итогам ранее проведенных исследований была выбрана территория села Улькен в качестве наиболее предпочтительного района размещения АЭС. Для охлаждения станции будет использоваться вода озера Балхаш.