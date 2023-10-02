Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери на пост зампреда правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что одобрил кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой, ранее занимавшей пост министра культуры, на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку.
"Провел расширенное совещание в Правительстве Чеченской Республики. (...) В ходе совещания Муслим Магомедович (Хучиева-ИФ) внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя Председателя Правительства ЧР по социальному блоку", - написал Кадыров.
"Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы", - добавил Кадыров.
От отметил, что бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев возглавит в дальнейшем министерство культуры.
Алиев надеется, что встреча в Гранаде «придаст импульс» мирной повестке на Южном Кавказе
ООН оценила текущую ситуацию в Карабахе, продолжит регулярные визиты в регион
Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Латвии в Азербайджане
TotalEnergies: нефть - самый дешевый источник энергии, цены на электричество будут расти
Казахстан и Катар ищут партнерства в сферах газопереработки, газохимии и СПГ
Цена нефти Urals в сентябре - $83,08/барр., дисконт опустился до 11,6%
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ИВ Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для Дворца спорта
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
«Nar» укрепляет свою сеть в метрополитене
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС