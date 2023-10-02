Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери на пост зампреда правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что одобрил кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой, ранее занимавшей пост министра культуры, на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку. "Провел расширенное совещание в Правительстве Чеченской Республики. (...) В ходе совещания Муслим Магомедович (Хучиева-ИФ) внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя Председателя Правительства ЧР по социальному блоку", - написал Кадыров. "Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы", - добавил Кадыров. От отметил, что бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев возглавит в дальнейшем министерство культуры.

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