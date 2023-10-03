Халафов обсудит в Иране отношения Баку и Тегерана, процессы на Южном Кавказе

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов во вторник вечером прибудет в Тегеран, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранский портал Nour News.

По его данным, в центре внимания переговоров Халафова на встрече с высокопоставленными чиновниками Ирана будут «двусторонние отношения и развитие событий в регионе».

В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани сообщил о планируемом визите азербайджанского представителя в Иран.

Р.Керимов