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Внешняя политика 03.10.2023 13:07

Халафов обсудит в Иране отношения Баку и Тегерана, процессы на Южном Кавказе

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов во вторник вечером прибудет в Тегеран, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранский портал Nour News.

По его данным, в центре внимания переговоров Халафова на встрече с высокопоставленными чиновниками Ирана будут «двусторонние отношения и развитие событий в регионе».

В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани сообщил о планируемом визите азербайджанского представителя в Иран.

Р.Керимов

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Тэги: ИРАН, ЧИНОВНИК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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