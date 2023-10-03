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Бизнес и законодательство 03.10.2023 19:03

Carlsberg расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения о производстве и продаже брендов группы в РФ

Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды, говорится в сообщении датского концерна.

В середине июля 2023 года указом президента РФ пивоваренная компания "Балтика", принадлежавшая датскому концерну Carlsberg, была передана во временное управление Росимущества.

Carlsberg называет расторжение лицензионных соглашений ответом на указ президента.

Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.

"Мы пришли к выводу, что в настоящий момент не видим пути для переговоров по выходу с российского рынка. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России", - говорится в сообщении.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами.

Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.

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Тэги: РОССИЯ, CARLSBERG, БАЛТИКА, ЗАПРЕТ


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