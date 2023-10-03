Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды, говорится в сообщении датского концерна.
В середине июля 2023 года указом президента РФ пивоваренная компания "Балтика", принадлежавшая датскому концерну Carlsberg, была передана во временное управление Росимущества.
Carlsberg называет расторжение лицензионных соглашений ответом на указ президента.
Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.
"Мы пришли к выводу, что в настоящий момент не видим пути для переговоров по выходу с российского рынка. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России", - говорится в сообщении.
"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами.
Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.
СГБ Азербайджана задержала карабахских сепаратистов
В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры Алиева и Пашиняна в Гранаде
Халафов обсудит в Иране отношения Баку и Тегерана, процессы на Южном Кавказе
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
США в 2027 году начнут производство новых крылатых ракет в ядерном оснащении
Франция готова поставить ворружение Армении - глава МИД
Сунак в разговоре с лидерами стран G7 и НАТО призвал приложить усилия для экспорта зерна с Украины
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС