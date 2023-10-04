ЕК начала расследование по вопросу субсидирования китайских поставщиков электромобилей

Европейская комиссия (ЕК) официально начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта полностью электрических автомобилей (BEV) из Китая, говорится в пресс-релизе регулятора.
На первом этапе расследования будет установлено, выигрывают ли от незаконного субсидирования вовлеченные в цепочки создания стоимости BEV предприятия в КНР и наносит ли или может нанести это субсидирование экономический ущерб европейским производителям электромобилей.
Если оба факта подтвердятся, ЕК изучит вероятные последствия для импортеров, пользователей и потребителей электромобилей в Евросоюзе.
На основании результатов расследования Еврокомиссия определит, будет ли в интересах ЕС ввести антисубсидиарные пошлины на импорт BEV из Китая.
Китайские власти и компании смогут представить свои комментарии и аргументы в рамках расследования, отмечается в пресс-релизе.
Расследование будет проводиться не более 13 месяцев, при этом пошлины, если потребуются, будут введены не позднее, чем через девять месяцев после его начала.
Антисубсидиарное расследование анонсировала 13 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. В ходе ежегодного обращения к членам Европарламента она заявила, что мировые рынки заполнены дешевыми китайскими электромобилями, чья стоимость искусственно занижается за счет "огромных государственных субсидий".
"Слишком часто наши компании исключаются из работы на зарубежных рынках или оказываются жертвами хищнических методов", - пояснила тогда фон дер Ляйен.
Расследование может стать одним из крупнейших в сфере торговли, писала Financial Times.
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