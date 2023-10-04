Аграрии Казахстана намолотили 11,7 млн тонн зерновых с 72% площадей

Казахстанские аграрии к настоящему времени намолотили 11,7 млн тонн зерновых культур, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства по итогам заседания оперативного штаба в среду.
"По информации заместителя директора департамента земледелия министерства Мурата Иргибаева средняя урожайность составляет 9,3 ц/га, на данном этапе намолочено 11,7 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день всего обмолочено 12,6 млн га, или 72,7% засеянных площадей.
По данным министерства, масличных культур собрано 352,7 тыс. тонн, картофеля - 2,1 млн тонн, овощей - 3,2 млн тонн, бахчевых - порядка 2,8 млн тонн.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует собрать в текущем году 16 млн тонн зерновых. По итогам 2022 года было намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе сбор пшеницы составил 16,4 млн тонн.
Алиев и Зеленский обсудили региональную безопасность, угрозы и сотрудничество
МИД Азербайджана обвинил Армению в действиях, направленных на срыв мирного процесса
Азербайджан и Туркменистан обсудили возможности расширения сотрудничества
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Парламент Молдовы запретил участие в выборах лидерам бывшей партии «Шор»
Тысячи медработников устроили забастовку в пяти американских штатах
Сунак планирует ограничивать продажу сигарет в Великобритании, чтобы сформировать «поколение некурящих»
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Микрокредит для тех, кто занимается бизнесом!
NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС