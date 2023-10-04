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АПК 04.10.2023 19:10

Аграрии Казахстана намолотили 11,7 млн тонн зерновых с 72% площадей

Казахстанские аграрии к настоящему времени намолотили 11,7 млн тонн зерновых культур, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства по итогам заседания оперативного штаба в среду.

"По информации заместителя директора департамента земледелия министерства Мурата Иргибаева средняя урожайность составляет 9,3 ц/га, на данном этапе намолочено 11,7 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день всего обмолочено 12,6 млн га, или 72,7% засеянных площадей.

По данным министерства, масличных культур собрано 352,7 тыс. тонн, картофеля - 2,1 млн тонн, овощей - 3,2 млн тонн, бахчевых - порядка 2,8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует собрать в текущем году 16 млн тонн зерновых. По итогам 2022 года было намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе сбор пшеницы составил 16,4 млн тонн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕРНОВЫЕ, УБОРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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