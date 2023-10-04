Британский регулятор одобрил покупку сегмента Thales ж/д подразделением Hitachi за 1,7 млрд евро

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило сделку по покупке компанией Hitachi Rail, железнодорожным подразделением японской Hitachi, сегмента наземного транспорта французского разработчика технологических решений Thales за 1,7 млрд евро, говорится в пресс-релизе регулятора.

CMA опасалось, что сделка негативно скажется на конкуренции на рынке цифровых систем железнодорожной сигнализации, однако эти опасения устранило предложение Hitachi Rail продать часть своих европейских активов в этой сфере.

Thales сообщала, что рассчитывает закрыть сделку по продаже своего сегмента во втором полугодии 2023 года. При этом ее еще предстоит одобрить Европейской комиссии.