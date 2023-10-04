Цена нефти Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с 1 сентября

Цены на нефть перешли к активному снижению вечером в среду после публикации данных о запасах топлива в США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:07 по бакинскому времени подешевели на $3,19 (3,51%) - до $87,73 за баррель. Котировки Brent опустились ниже $88 за баррель впервые с 1 сентября.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на $3,19 (3,58%) - до $86,04 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,22 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста показателя на 50 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 6,48 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,27 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 300 тыс. баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 68 тыс. баррелей.

Тем временем министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отмечая готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время. Следующее заседание JMMC запланировано на 26 ноября.

"Нефтяному рынку это не понравилось, потому что были ожидания, что Саудовская Аравия рассмотрит идею с продлением текущих сокращений добычи на 2024 год", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес в интервью MarketWatch.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.