Алиев выступает за расширение экономического сотрудничества с Иорданией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Баку Омара Бараката аль-Нахара, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Иордания являются дружественными и братскими странами с богатой историей и двусторонние отношения находятся на высоком уровне.

Глава государства также отметил, что Азербайджан и Иордания всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

Отметив, что политические отношения находятся на хорошем уровне, Алиев подчеркнул важность дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

«На встрече также были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей, сотрудничества в сферах туризма, образования и т.д.», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков