Алиев выступает за расширение экономического сотрудничества с Иорданией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Баку Омара Бараката аль-Нахара, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Иордания являются дружественными и братскими странами с богатой историей и двусторонние отношения находятся на высоком уровне.
Глава государства также отметил, что Азербайджан и Иордания всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций.
Отметив, что политические отношения находятся на хорошем уровне, Алиев подчеркнул важность дальнейшего расширения экономического сотрудничества.
«На встрече также были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей, сотрудничества в сферах туризма, образования и т.д.», - подчеркивается в информации.
Б.Рустамбеков
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