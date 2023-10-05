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Внешняя политика 05.10.2023 12:00

Алиев выступает за расширение экономического сотрудничества с Иорданией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Баку Омара Бараката аль-Нахара, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Иордания являются дружественными и братскими странами с богатой историей и двусторонние отношения находятся на высоком уровне.

Глава государства также отметил, что Азербайджан и Иордания всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

Отметив, что политические отношения находятся на хорошем уровне, Алиев подчеркнул важность дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

«На встрече также были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей, сотрудничества в сферах туризма, образования и т.д.», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ИОРДАНИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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