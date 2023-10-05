Япония на год раньше приобретет у США крылатые ракеты «Томагавк» - Минобороны

Япония приобретет у США крылатые ракеты "Томагавк" на год раньше, чем планировалось, сообщило в четверг министерство обороны страны.

"Мы провели переговоры с американской стороной об ускорении приобретения (крылатых ракет) "Томагавк", - говорится в сообщении. - Мы решили приобрести "Томагавк" в 2025 финансовом году, на год раньше, чем первоначально планировалось. Теперь правительству США предстоит пройти процедуру одобрения в Конгрессе".

Накануне находившийся с визитом в США министр обороны Японии Минору Кихара обсудил эти планы в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остиным.

Кихара сказал журналистам после встречи, что это решение Токио вызвано все более жесткой обстановкой в области безопасности в регионе и необходимостью и дальше ускорять создание оборонительного потенциала.

Планируется, что будет приобретено до 400 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Ими будут оснащены корабли Морских сил самообороны Японии.