Япония согласились передать США ракеты для ЗРК Patriot

Власти Японии приняли решение направить США ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, что в свою очередь упростит для Вашингтона снабжение Украины собственными зенитными ракетами, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
"Не ранее первого квартала 2024 года Токио должен отправить десятки ракет-перехватчиков, используемых против баллистических ракет и других воздушных угроз, из своих собственных запасов, заявил представитель властей США", - информирует издание.
Газета поясняет, что в пятницу японское правительство объявило об облегчении правил экспорта вооружений, производимых в Японии по лицензии, в страну, выдавшую такую лицензию. Так, Japan`s Mitsubishi Heavy Industries производит ракеты для ЗРК Patriot по лицензии от американских компаний Lockheed Martin и RTX. Такое решение стало знаковым для властей страны, которые ранее придерживались самоограничений на подобный экспорт, в том числе в русле конституции, принятой после Второй мировой войны.
"Представитель Минобороны Японии отметил, что сроки и масштабы поставок ракет находятся в стадии рассмотрения. В Токио заверили, что данный шаг не сократит возможности страны защищаться от баллистических ракет, запускаемых из КНДР или откуда-либо еще", - отмечает WSJ.
Япония по-прежнему запрещает поставки оружия в зоны конфликтов, поэтому ее ракеты на Украину не пойдут. Однако от ее поставок США будет зависеть, сколько ракет Вашингтон в свой черед сможет затем переслать Украине. За год Lockheed Martin производит около 550 ракет-перехватчиков для Patriot, однако США должны также распределять их между объектами на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В Токио несколько месяцев обсуждали вопрос изменений в правилах оборонного экспорта; некоторые представители властей опасались, что пересмотр норм усилит недовольство Китая или подорвет пацифистские принципы конституции страны.
Аналогичные запреты действуют в Южной Корее. Однако в начале декабря The Washington Post стало известно, что Вашингтон убедил власти Южной Кореи поставить США в 2023 году сотни тысяч артиллерийских снарядов, и это в итоге позволяло американцам наращивать поставки снарядов Украине. По данным издания, речь шла 330 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм - больше, чем направили Киеву все страны Европы вместе взятые.
По информации WSJ, Токио и Вашингтон обсуждали аналогичную сделку с поставками произведенных в Японии снарядов, но переговоры пока результаты не дали.
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