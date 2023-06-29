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Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в Вашингтон на трехстороннюю встречу летом

Трехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и лидера Южной Кореи Юн Сок Еля для обсуждения сотрудничества стран может состояться в Вашингтоне этим летом, передает южнокорейское агентство "Ренхап".

"Президент Байден пригласил премьер-министра Кисиду и президента Юн Сок Еля приехать в Вашингтон позже этим летом на трехсторонний саммит", - приводит агентство заявление координатора Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла.

Как отметил Кэмпбэлл, в ходе встречи будет обсуждаться "значительный прогресс" в двусторонних отношениях Японии и Южной Кореи, а также перспективы развития трехстороннего сотрудничества.

Планируемый трехсторонний саммит станет первой встречей, на которой будет обсуждаться исключительно "общая повестка", - добавляет "Ренхап".

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, САММИТ


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