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Дальнее зарубежье 15.03.2024 10:25

Южная Корея и США провели совместные военные учения

Военные летчики Южной Кореи и США на этой неделе провели совместные учения со стрельбой против условных крылатых ракет и артиллерии дальнего радиуса действия в водах у западного побережья, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на ВВС Южной Кореи.

Отмечается, что пятидневные учения начались в понедельник. В них было задействовано около 40 самолетов, включая южнокорейские истребители F-35A, F-15K и F-4E, а также самолеты A-10 и F-16 7-й воздушной армии США, дислоцированные в стране.

Пилоты тренировались наносить высокоточные удары по крылатым ракетам условного противника, летящим на малых высотах, ракетами класса "воздух-воздух", а также по дальнобойной артиллерии с использованием ракет класса "воздух-поверхность" и управляемых бомб.

Агентство также сообщает, что учения прошли на фоне возобновившихся опасений по поводу северокорейских угроз.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, УЧЕНИЯ


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