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Дальнее зарубежье 27.10.2023 12:11

Военные Южной Кореи и США провели учения для реагирования на артиллерийские атаки Северной Кореи

Войска Южной Кореи и США на этой неделе приняли участие в трехдневных учениях с целью быть готовыми отреагировать на возможные удары КНДР с применением дальнобойной артиллерии, сообщает в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских чиновников.

"Трехдневные военные учения с участием более 5,4 тыс. южнокорейских и американских военнослужащих и с применением около 300 артиллерийских орудий начались в среду по всей стране на фоне повышенного внимания к готовности Сеула к возможным артиллерийским обстрелам со стороны Северной Кореи", - передает агентство.

Союзники задействовали беспилотные летательные аппараты, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS, южнокорейские истребители F-15K и американские штурмовики A-10.

В пятницу во время учений войска также развернули самоходные гаубицы K9 и K55A1 вблизи границы с КНДР.

"Рёнхап" отмечает, что у Северной Кореи на границе с Южной Кореей размещено около 340 дальнобойных артиллерийских орудий, нацеленных на близлежащие с Сеулом районы: здесь проживает примерно половина от 51-миллионного населения Южной Кореи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, УЧЕНИЯ, АРТИЛЛЕРИЯ


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