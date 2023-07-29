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Дальнее зарубежье 29.07.2023 14:15

Военные Южной Кореи и США в ходе учений тренировались обнаруживать подлодки КНДР

ВМС Южной Кореи и США в субботу в ходе противолодочных учений отрабатывали навыки обнаружения подводных лодок КНДР, сообщает "Рёнхап".

"Эти учения, на фоне нарастания ракетных провокаций КНДР, должны усилить боеспособность ВМС Южной Кореи и США и их оперативную совместимость, чтобы они были готовы предпринять меры против скрытного проникновения северокорейских подводных лодок", - говорилось в заявлении южнокорейских ВМС.

В учениях южнее острова Чеджудо (особая автономная провинция Чеджу) приняли участие южнокорейские эсминец Yuglok Yi I, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), и подводная лодка Yi Sun-sin, а также американская многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) USS Annapolis типа Los Angeles.

АПЛ США Annapolis прибыла в Южную Корею в минувший понедельник. После этого КНДР совершила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

При этом АПЛ Annapolis стала второй за неделю американской атомной субмариной, пришвартовавшейся в южнокорейском порту. Так, 18 июля в южнокорейский порт Пусан прибыла USS Kentucky типа Ohio. Это был первый подобный визит американской АПЛ в Южную Корею за несколько десятков лет, отмечал "Рёнхап".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ПОДЛОДКИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ


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