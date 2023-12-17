Американская атомная подлодка прибыла в южнокорейский порт

Атомная подводная лодка США USS Missouri класса "Вирджиния" прибыла в воскресенье на военно-морскую базу в южнокорейском Пусане, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
Агентство связывает прибытие подлодки с сообщениями о возможном пуске КНДР в декабре межконтинентальной баллистической ракеты.
"Прибытие АПЛ Missouri запанировано в качестве усиления военно-морских обменов и сотрудничества с Соединенными Штатами, укрепления нашей объединенной оборонной позиции", - отметили в Минобороны.
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