В Тегеране добились размораживания $6 млрд в Южной Корее в рамках договоренности об обмене заключенными между Ираном и США

Тегеран добился размораживания $6 млрд, заблокированных в Южной Корее в рамках антииранских санкций США, подтвердил в пятницу МИД Ирана.

"Идет процесс освобождения иранских средств на сумму $6 млрд, которые были незаконно заблокированы в Южной Корее под предлогом санкций США. Иран получил необходимые гарантии приверженности Соединенных Штатов своим обязательствам в этом отношении", - говорится в сообщении МИД, которое цитируют иранские СМИ.

По данным внешнеполитического ведомства, выделение средств было согласовано в рамках договоренности об обмене заключенными между Тегераном и Вашингтоном, в соответствии с которым каждая сторона передаст другой по пять человек.

"Освобождение заключенных будет реализовано в ближайшее время", - отмечается в заявлении. В нем уточняется, что заключенные, определенные для освобождения и передачи США, все еще находятся в Исламской Республике.

По данным СМИ, этим заключенным, имеющим гражданство Ирана и США, смягчена мера пресечения и они переведены под домашний арест.

Иранские СМИ сообщили, что принадлежащие Ирану средства в Южной Корее, которые были получены от экспорта нефти, уже были переведены в евро в банк Швейцарии и готовы к переводу на счет в Центральном банке Катара, где Иран сможет использовать их для закупок продовольствия и медикаментов.

Западные СМИ отмечают, что договоренности достигнуты в ходе переговоров между Ираном и США, которые, "вероятно, проходили при посредничестве Омана и Катара".

Между тем, иранские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что договоренности также предусматривают разблокирование "значительной суммы иранских средств, хранящихся в Торговом банке Ирака". Речь может идти о $4 млрд дополнительно к $6 млрд.