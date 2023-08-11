Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8679 RUR   0.0174 GBR   2.156 TRY   0.0629

Цена на нефть

10.08 $/bbl +/- WTI 82.82 -1.58 Brent 86.40 -1.15

Регион 11.08.2023 16:31

В Тегеране добились размораживания $6 млрд в Южной Корее в рамках договоренности об обмене заключенными между Ираном и США

Тегеран добился размораживания $6 млрд, заблокированных в Южной Корее в рамках антииранских санкций США, подтвердил в пятницу МИД Ирана.

"Идет процесс освобождения иранских средств на сумму $6 млрд, которые были незаконно заблокированы в Южной Корее под предлогом санкций США. Иран получил необходимые гарантии приверженности Соединенных Штатов своим обязательствам в этом отношении", - говорится в сообщении МИД, которое цитируют иранские СМИ.

По данным внешнеполитического ведомства, выделение средств было согласовано в рамках договоренности об обмене заключенными между Тегераном и Вашингтоном, в соответствии с которым каждая сторона передаст другой по пять человек.

"Освобождение заключенных будет реализовано в ближайшее время", - отмечается в заявлении. В нем уточняется, что заключенные, определенные для освобождения и передачи США, все еще находятся в Исламской Республике.

По данным СМИ, этим заключенным, имеющим гражданство Ирана и США, смягчена мера пресечения и они переведены под домашний арест.

Иранские СМИ сообщили, что принадлежащие Ирану средства в Южной Корее, которые были получены от экспорта нефти, уже были переведены в евро в банк Швейцарии и готовы к переводу на счет в Центральном банке Катара, где Иран сможет использовать их для закупок продовольствия и медикаментов.

Западные СМИ отмечают, что договоренности достигнуты в ходе переговоров между Ираном и США, которые, "вероятно, проходили при посредничестве Омана и Катара".

Между тем, иранские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что договоренности также предусматривают разблокирование "значительной суммы иранских средств, хранящихся в Торговом банке Ирака". Речь может идти о $4 млрд дополнительно к $6 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, США, ЮЖКОРЕЯ


Похожие новости


В Иране изменили обвинение арестованному гражданину Азербайджана Сафарли В Иране обещают обеспечить максимальную защиту посольства Азербайджана в Тегеране Сопредседатели МПК Азербайджан-Иран вскоре встретятся в иранской Астаре Баку заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном - глава МИД Азербайджана Главы МИД Ирана и Судана встретились впервые спустя семь лет в Баку Абдоллахиан ожидает, что его беседа с президентом Алиевым откроет новую страницу в отношениях Азербайджана и ИРИ Амир Абдоллахиан: верим, что восстановим связи высокого уровня между Ираном и Азербайджаном Власти Ирана обещают серьезно наказать лицо, совершившее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране В Тегеране анонсировали визит главы МИД Ирана в Азербайджан Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двусторонние отношения и региональные процессы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az