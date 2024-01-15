Главы МИД РФ и Ирана осудили удары по территории Йемена

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество, сообщили в понедельник в МИД России.
"Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что "особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке".
"Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", - сообщили на Смоленской площади.
Министры также "высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению".
Вместе с тем, главы МИД РФ и Ирана "обсудили задачи дальнейшего развития контактов и координации на всех уровнях, подчеркнув неизменную обоюдную приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета, территориальной целостности и других принципов Устава ООН, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию "большом" межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", говорится в сообщении МИД России.
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