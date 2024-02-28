Россия и Иран расширяют сотрудничество в ТЭК, автомобилестроении, фармацевтике

Россия и Иран по итогам заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписали ряд документов, которые будут способствовать развитию кооперации, увеличению объёма двусторонней торговли, диверсификации её структуры, говорится в пресс-релизе правительства РФ.

Между Минэкономразвития и Высшим советом по свободным торговым, индустриальным и особым экономическим зонам Ирана подписан меморандум о взаимопонимании в области развития свободных торговых и особых экономических зон, что "откроет новые перспективы для локализации производств и создания совместных предприятий".

"Реализуются проекты на территории Ирана в области добычи нефти и газа, сооружения АЭС ("Бушер"), строительства транспортно-логистической инфраструктуры (железнодорожная линия Решт - Астара). Имеется большой потенциал сотрудничества в области энергетики. В мае 2023 года согласовали дорожную карту научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере по 21 направлению. К настоящему времени уже назрела необходимость дополнений в "дорожную карту" с учетом новых задач. Важно максимально эффективно использовать уже имеющиеся возможности, но еще важнее вести совместную разработку новых продуктов и услуг", - передает корреспондент "Интерфакса" слова сопредседателя комиссии, вице-премьера РФ Александра Новака.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заметил, что российские коллеги приветствовали создание газового хаба в Иране с участием других экспортеров - России, Туркменистана и Катара, в настоящее время идет обсуждение проекта. "Считаю, что Иран имеет необходимую инфраструктуру для транспортировки и площадку для обсуждения газового хаба", - сказал он.

В части ТЭК подписана "дорожная карта" научно-технического сотрудничества в электроэнергетической сфере, которая предусматривает расширение взаимодействия между электроэнергетическими компаниями двух стран в сфере энергоэффективности, цифровой трансформации электрических сетей, локализации производства компонентов и оборудования для генерирующих объектов, сообщает правительство РФ.

Также подписан протокол о внесении изменений в "дорожную карту" научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой отраслях, которая предполагает расширение практического сотрудничества между компаниями по 21 направлению, в том числе по линии стандартизации оборудования, развития практики цифровой трансформации и повышения эффективности действующих производств.

"В области фармацевтики ряд российских компаний осуществляет взаимодействие с иранскими партнерами, в том числе для совместного производства лекарственных препаратов. Приветствуем совместную инициативу российско-иранского бизнеса по развитию сотрудничества в области производства медицинской продукции, в том числе по локализации в России полного цикла производства медицинского оборудования и расходных материалов для гемодиализа", - сказал Новак.

Вице-премьер РФ сказал также, что "в автомобильной отрасли важным шагом должно стать продвижение по вопросам сертификации автотехники". Для активизации сотрудничества планируется подписание соглашение ФГУП "НАМИ" и иранской инжиниринговой компанией "Пишран Санаат Модарэс" (Pishran Sanaat Modares).