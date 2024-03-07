Иран присоединится к проекту ЕАЭС по перевозке продукции АПК «Евразийский агроэкспресс»

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Иран в целом договорились о сотрудничестве в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс", позволяющего организовывать ускоренные международные перевозки сельскохозяйственной продукции. Вопрос обсуждался в рамках совещания на площадке ЕЭК, сообщил торговый блок комиссии.

Детали взаимодействия будут согласованы на уровне АНО "Евразийская агрологистика" (управляет проектом) и иранской компании (название которой пока не приводится).

Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, речь, в частности, идет о поставках продукции ЕАЭС в Иран, а также об организации масштабных объемов перевозок иранских овощей и фруктов на рынок стран союза. "Соответствующие товары присутствуют на полках магазинов и сегодня. Однако с задействованием "Евразийского агроэкспресса" сельскохозяйственная продукция будет доставляться более оперативно, с лучшим качеством и меньшим количеством посредников", - говорится в сообщении со ссылкой на Слепнева.

"При этом мы понимаем, что кроме логистики есть и другие вопросы, которые необходимо решать. Это и взаиморасчеты, ветеринарный и фитосанитарный контроль, это вопросы транзита через Иран в сторону стран Персидского залива и Индии", - добавил чиновник.

"Предлагаем взаимодействие с большим иранским холдингом, который может либо напрямую войти в проект, либо действовать в качестве "единого окна" для организации поставок ваших агропроизводителей в Иран и экспорта нашей продукции в обратном направлении", - заявил первый замминистра сельскохозяйственного джихада Ирана Алиреза Пейман-Пак, слова которого приводит торговый блок ЕЭК.

Переговоры о сотрудничестве по проекту "Евразийский агроэкспресс" ведутся в рамках подписанного странами ЕАЭС и Ираном полноформатного соглашения о свободной торговле. Предполагается, что соглашение позволит ЕАЭС и Ирану нарастить товарооборот более чем в три раза - до $18-20 млрд с $6,2 млрд, зафиксированных в 2022 году. С подписанием полноформатного соглашения (вместо действовавшего с 2019 года временного) российские компании получат преференциальный доступ к поставкам 90% товарной номенклатуры, что покрывает 99,2% объема текущих экспортных поставок РФ в Иран. Средняя ставка пошлин для российских поставщиков в Иран после подписания соглашения снизится с 30% до 4,5%. Это позволит при текущем объеме экспорта, по оценкам ЕЭК, экономить $380 млн.

Проект "Агроэкспресс" реализуется совместно АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" и предполагает организацию ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок продуктов питания из РФ. Сейчас действуют семь основных экспортных маршрутов "Агроэкспресса": четыре до Китая (из Москвы и регионов в несколько крупнейших городов КНР), Москва-Владивосток (и далее порты Китая, Японии, Южной Кореи), в Азербайджан, а также с 2021 года - в Узбекистан.