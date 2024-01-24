Патрушев обсудил с коллегой из Ирана экономическую безопасность двух стран в условиях санкций

В Москве состоялись переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Отдельное внимание уделено борьбе с терроризмом, вопросам информационной безопасности, проблемам обеспечения экономической безопасности России и Ирана в условиях санкционного давления стран Запада, а также противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что на встрече был обсужден широкий круг вопросов российско-иранского сотрудничества в области безопасности, в том числе, взаимодействие совбезов, правоохранительных органов и спецслужб двух стран.

"Кроме того, в беседе рассмотрены глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в 2024 году двусторонние и многосторонние контакты по линии советов безопасности России и Ирана. Согласован график деятельности рабочих групп совбезов двух стран по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказали в пресс-службе.