Глава МИД Ирана посетит Армению

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян 27 декабря посетит с визитом Армению. В рамках визита запланирована встреча Абдоллахияна с армянским коллегой Араратом Мирзояном. После этого состоится совместная пресс-конференция, - написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети X. Отдел новостей

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