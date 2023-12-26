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Регион 26.12.2023 22:34

Глава МИД Ирана посетит Армению

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян 27 декабря посетит с визитом Армению.

В рамках визита запланирована встреча Абдоллахияна с армянским коллегой Араратом Мирзояном. После этого состоится совместная пресс-конференция, - написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети X.

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Тэги: ИРАН, МИД, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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