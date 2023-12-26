Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хоссейна Амира Абдоллахияна, сообщает МИД Азербайджана. «В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также текущей ситуации в регионе, перспективам процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении. Также были обсуждены вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Б.Рустамбеков

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