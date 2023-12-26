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Внешняя политика 26.12.2023 20:10

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хоссейна Амира Абдоллахияна, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также текущей ситуации в регионе, перспективам процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении.

Также были обсуждены вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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