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Внешняя политика 27.01.2024 10:08

В Иране сегодня начинается суд по факту вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

В субботу в Иране начнется суд над иранским гражданином, совершившим вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с годовщиной теракта в посольстве Азербайджана в Иране.


“Иранская сторона регулярно информировала азербайджанскую сторону о проведенных следственных мероприятиях, и после длительного процесса первое заседание суда над лицом, совершившим террористический акт, назначено на 27 января 2024 года”, - говорится в сообщении.


В Баку еще раз напомнили, что Тегеран не выполнил свои обязательства по обеспечению безопасности посольства и его сотрудников.


“Иранская сторона как страна аккредитации, исходя из «Венской конвенция о дипломатических сношениях», на фоне террористического акта, совершенного против посольства не выполнила свои обязательства по защите здания посольства от всех видов нападений и обеспечению безопасности его сотрудников”, - говорится в заявлении.


В министерстве подчеркнули, что Азербайджан ожидает, что Иран вскоре предпримет ориентированные на результат шаги для предотвращения подобных действий в будущем.


Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника дипмиссии получили ранения.


Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.


В настоящее время функционирует лишь генконсульство Азербайджана в Тебризе.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ИРАН, СУД, ПОСОЛЬСТВО, ТЕРАКТ


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