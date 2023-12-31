Глава МИД Британии обсудил по телефону с иранским коллегой атаки хуситов на суда в Красном море

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в воскресенье провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которого поднял тему атак хуситов на суда в Красном море.

"Я сегодня провел разговор с (министром иностранных дел Ирана - ИФ) Амиром Абдоллахианом по поводу атак хуситов в Красном море, которые ставят под угрозу жизни невинных людей и глобальную экономику", - написал Кэмерон в социальной сети X.

"Я донес до его сведения, что Иран разделяет ответственность за предотвращение подобных атак, учитывая долголетнюю поддержку со стороны Ирана хуситов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Gravely вечером 30 декабря сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене.

Перед этим принадлежащий Дании контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура сообщил, что во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой и запросил помощь.

Согласно информации центрального командования США, эта атака хуситов на судно с 19 ноября стала 23-ей по счету.