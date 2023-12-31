Глава МИД Британии обсудил по телефону с иранским коллегой атаки хуситов на суда в Красном море

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в воскресенье провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которого поднял тему атак хуситов на суда в Красном море.
"Я сегодня провел разговор с (министром иностранных дел Ирана - ИФ) Амиром Абдоллахианом по поводу атак хуситов в Красном море, которые ставят под угрозу жизни невинных людей и глобальную экономику", - написал Кэмерон в социальной сети X.
"Я донес до его сведения, что Иран разделяет ответственность за предотвращение подобных атак, учитывая долголетнюю поддержку со стороны Ирана хуситов", - добавил он.
Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Gravely вечером 30 декабря сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене.
Перед этим принадлежащий Дании контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура сообщил, что во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой и запросил помощь.
Согласно информации центрального командования США, эта атака хуситов на судно с 19 ноября стала 23-ей по счету.
Алиев отмечает рост авторитета Азербайджана на международной арене
Алиев: антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе в сентябре была неизбежной, мы ее провели и гордимся этим
Инвестиции в производство продукции военного назначения в Азербайджане в 2024 году составят минимум 1 млрд манатов - Алиев
Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023г составили 11,8 млрд куб.м.
Прирост запасов нефти в РФ по итогам 2023г ожидается 470 млн т, по газу - 630 млрд куб. м
Власти Азербайджана продлили таможенные льготы на импорт ряда товаров в страну, на ряд товаров льготы отменены
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Коллектив "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" поздравляет вас с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с наступающим Новым годом!
Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года
Иностранцы за 11 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на 2 млрд манатов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы