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Регион 29.01.2024 20:20

США и Великобритания ввели санкции против иранской сети, подозреваемой в устранении оппозиционеров

США и Британия ввели санкции против группы лиц, которые, по версии властей двух стран, занимались преследованием и ликвидацией иранских оппозиционеров по приказу властей Ирана.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Британия предприняли совместные действия против сети лиц, которая преследовала иранских диссидентов и оппозиционных активистов для их убийства по указанию иранского режима", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина США.

В санкционные списки попали лидер сети Наджи Ибрагим Шарифи-Зиндашти и четыре его "ключевых партнера".

"Сеть Наджи Ибрагима Шарифи-Зиндашти осуществила (...) в различных зарубежных странах убийства и похищения людей в попытке заставить замолчать критиков иранского режима", - подчеркивается в заявлении Минфина.

По данным OFAC, сеть действует по указанию министерства информации и нацбезопасности Ирана, выполняющего в том числе контрразведывательные функции.

В пресс-релизе Минфина уточняется, что санкции подразумевают блокировку собственности, находящейся на территории США, и долей в имуществе указанных в санкционном списке лиц, а также запрет на проведение сделок, связанных с имуществом подсанкционных лиц.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, САНКЦИИ


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