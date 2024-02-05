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Дальнее зарубежье 05.02.2024 17:20

США нанесли 300 ударов по объектам хуситов в Йемене

США осуществили примерно 300 ударов по объектам мятежников-хуситов в Йемене, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на замглавы МИД у хуситов Хусейн аль-Эззи.

"Проблема между США и нами заключается в том, что они напали на нашу страну. На сегодняшний день они нанесли почти 300 авиаударов по нашей земле", - заявил он.

"И США, и Великобритания должны быть готовы понести ответственность. Они должны заплатить высокую цену", - подчеркнул аль-Эззи.

Замглавы МИД также обвинил США в "милитаризации Красного моря", назвав Вашингтон "единственной угрозой морскому судоходству". В то же время он заверил, что хуситы продолжат реализацию своего плана по предотвращению прохода всех израильских судов через Красное море.

"Это временная мера, она продлится до тех пор, пока агрессия против сектора Газа не закончится и не откроются контрольно-пропускные пункты для провоза продуктов питания и медикаментов в анклав", - подчеркнул аль-Эззи.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ХУСИТЫ, УДАРЫ


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