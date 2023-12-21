США и Британия обновили для своих компаний руководство для перевозки нефти РФ, чтобы те не подпали под санкции

США и Великобритания, члены Коалиции предельных цен (price cap), выпустили для своих компаний обновленное руководство, чтобы иметь возможность участвовать в морской транспортировке российской нефти и нефтепродуктов и связанных с этим услугах и не подпасть под санкции.
Коалиция стран G7 и Евросоюза запрещает компаниям перевозить российскую нефть и нефтепродукты, а также оказывать связанные с этим услуги, если нефть продается по цене выше $60 за баррель, премиальные нефтепродукты - выше $100 за баррель, низкопремиальные - выше $45 за баррель.
Так, в своих руководствах правительства дают четкие определения услуг, а также потенциальных участников процесса и документов, которые они должны запрашивать для подтверждения, что российская продукция не продается по цене выше установленного потолка.
Например, под услуги, которые оказываются с условием соблюдения ценового потолка, подпадает "финансирование сделки", но при этом обработка, клиринг или отправка платежей банками не включается в это определение "финансирования", если банк действует исключительно как посредник и не имеет прямого отношения к лицу, оказывающему услуги, связанные с морской транспортировкой российской нефти или российских нефтепродуктов.
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