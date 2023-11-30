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Дальнее зарубежье 30.11.2023 10:32

Пентагон приветствует поддержку Британией израильской операции в Газе и помощь Украине

Находящаяся в Лондоне замминистра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом приветствовала поддержку операции Израиля в секторе Газа и помощь Украине со стороны британских властей, сообщил Пентагон.

"Хикс поблагодарила Шэппса за то, что его страна наряду с Соединенными Штатами и другими союзниками выступает против терроризма и оказывает поддержку праву Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом и правом ведения войны", - говорится в сообщении.

Стороны также коснулись многосторонних инициатив по доставке гуманитарной помощи в Газу.

Американский замминистра "подтвердила, что поддержка США Украины (...) будет продолжена". Она поблагодарила Великобританию за "существенную помощь Украине в области безопасности и тесное сотрудничество с США в обеспечении того, чтобы Украина располагала необходимыми возможностями во многих областях", отметил Пентагон.

Хикс и Шэппс также обсудили сотрудничество в рамках AUKUS, подчеркнув, что "трехстороннее соглашение внесет позитивный вклад в мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе путем усиления сдерживания".

Как Пентагон сообщил накануне, вопросы сотрудничества в рамках AUKUS 1 декабря на встрече обсудят министры обороны США Ллойд Остин, Австралии Ричард Марлз Великобритании Шэппс.

"Министры рассмотрят прогресс, достигнутый в реализации оптимального пути обеспечения Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением", - говорилось в сообщении.

Встреча должна пройти в Подразделении оборонных инноваций на аэродроме Moffett Field в Калифорнии.

В сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках партнерства стало трехстороннее решение о модернизации вооруженных сил Австралии. США, в частности, обязались передать ей технологии создания атомных подводных лодок.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГАЗА, УКРАИНА


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