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Дальнее зарубежье 06.07.2023 10:14

Вашингтон не поддержал кандидатуру министра обороны Великобритании на пост генсека НАТО из-за решения Лондона по истребителям F-16 - СМИ

США отказались поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО после того, как Соединенное королевство приступило к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона, сообщает The Telegraph.

"Вашингтон был встревожен, когда Британия объявила о планах обучить украинских пилотов и скоординировать международные усилия по вооружению их самолетами американского производства F-16 без поддержки США", - пишет издание.

Как отметил собеседник газеты в альянсе, этот шаг "положил конец любой оставшейся надежде" министра обороны Великобритании занять пост генсека НАТО.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак "усердно лоббировал" назначение Уоллеса генсеком НАТО во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в начале июня.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАТО, УОЛЛЕС


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