Глава МИД Ирана заверил пакистанского коллегу в уважении суверенитета Пакистана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с и.о. главы МИД Пакистана Джалилем Аббасом Джилани заверил коллегу в том, что Иран уважает пакистанский суверенитет, сообщает в среду агентство "Мехр".

"Суверенитет и территориальная целостность Пакистана имеют большое значение для Ирана", - подчеркнул Абдоллахиян.

Абдоллахиян сравнил безопасность Пакистана с безопасностью самого Ирана и заявил, что "Джейш аль-Адль" является террористической группировкой, которая угрожает безопасности обеих стран".

"Вчерашняя антитеррористическая операция вооруженных сил Исламской Республики Иран была направлена против этой террористической группировки, и в ходе операции ни один гражданин Пакистана не подвергся нападению", - заверил глава иранского МИД.

Абдоллахиян также указал на важность сотрудничества между двумя странами и выразил надежду на то, что в будущем оно продолжится "с целью укрепления взаимодействия в области безопасности".

Ранее в среду Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Иран с уважением относится к суверенитету Пакистана, но считает, что удары по объектам "Джейш аль-Адль" на его территории соответствовали интересам региональной безопасности.

Он отметил, что на территории Пакистана Иран атаковал "исключительно террористов", являющихся членами "Джейш аль-Адль".