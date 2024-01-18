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Дальнее зарубежье 18.01.2024 09:01

Пакистан нанес удар по укрытиям боевиков на территории Ирана

Пакистан нанес серию ударов по террористам в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает МИД страны.

"Сегодня утром Пакистан нанес серию высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Ряд террористов были убиты в ходе разведывательной операции под кодовым названием Marg Bar Sarmachar", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти действия были предприняты в связи с имеющимися разведданными о готовящейся террористической деятельности.

"Пакистан будет продолжать предпринимать все необходимые шаги для сохранения безопасности своего народа, которая является неприкосновенной", - заявили в министерстве.

МИД подчеркивает, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран.

"Единственной целью сегодняшнего акта было обеспечение собственной безопасности Пакистана и национальных интересов, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что Иран - "братская страна".

"Мы всегда придавали большое значение диалогу и сотрудничеству в противостоянии общим вызовам, включая угрозу терроризма, и будем продолжать прилагать усилия для поиска совместных решений", - заключили в МИД Пакистана.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИРАН, УДАРЫ


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