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Регион 17.01.2024 16:12

Пакистан отзывает посла из Ирана после ракетного удара

МИД Пакистана заявил, что Исламабад отзывает своего посла из Тегерана, также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне.

"Вчерашнее неспровоцированное и вопиющее нарушение пакистанского суверенитета Ираном является нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН",- сказала представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч, слова которой приводит Associated Press.

По ее словам, Исламабад попросил иранского посла, который находился в Тегеране во время атаки, не возвращаться.

Вчера, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ракетные удары по штабам группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Отмечается, что штабы группировки были уничтожены ракетами и беспилотниками.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИРАН, ПОСОЛ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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