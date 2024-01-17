Пакистан отзывает посла из Ирана после ракетного удара

МИД Пакистана заявил, что Исламабад отзывает своего посла из Тегерана, также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне.
"Вчерашнее неспровоцированное и вопиющее нарушение пакистанского суверенитета Ираном является нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН",- сказала представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч, слова которой приводит Associated Press.
По ее словам, Исламабад попросил иранского посла, который находился в Тегеране во время атаки, не возвращаться.
Вчера, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ракетные удары по штабам группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Отмечается, что штабы группировки были уничтожены ракетами и беспилотниками.
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