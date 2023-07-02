США перебросили в Японию группу истребителей F-22

На японскую авиабазу Кадэна прибыла группа американских истребителей пятого поколения F-22, сообщило Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США.

Истребители были переброшены с авиабазы Эйлсон на Аляске для проведения многонациональных военных учений Northern Edge 2023-2 с союзниками США на севере Тихого океана, которые продлятся с 2 по 21 июля.

В них задействованы тысячи американских военнослужащих, пять кораблей и более 150 самолетов.