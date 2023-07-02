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Дальнее зарубежье 02.07.2023 17:11

США перебросили в Японию группу истребителей F-22

На японскую авиабазу Кадэна прибыла группа американских истребителей пятого поколения F-22, сообщило Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США.

Истребители были переброшены с авиабазы Эйлсон на Аляске для проведения многонациональных военных учений Northern Edge 2023-2 с союзниками США на севере Тихого океана, которые продлятся с 2 по 21 июля.

В них задействованы тысячи американских военнослужащих, пять кораблей и более 150 самолетов.

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Тэги: США, ВВС, ИСТРЕБИТЕЛИ, ЯПОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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