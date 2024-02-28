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Дальнее зарубежье 28.02.2024 12:16

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели совместные учения с истребителями Швеции

Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, временно размещенных на авиабазе Лулео-Каллакс в Швеции, провела совместные учения со шведскими истребителями JAS 39 Gripen fighters, сообщило Европейское командование ВВС США.

По данным американских военных, в учениях по отработке взаимодействия бомбардировщиков ВВС США и шведских истребителей, которые прошли 26 февраля, также были задействованы подразделения наземных наводчиков в районах Арктики и Балтийского моря.

Указывается, что учения включали в себя сценарии нанесения ударов по наземным целям, воздушного перехвата и непосредственной поддержки с воздуха.

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые размещаются в Швеции, отметили в командовании. Они были переброшены туда 23 февраля из состава 28-го бомбардировочного крыла, которое размещается на авиабазе Эллсворт в штате Южная Дакота.

26 февраля венгерские парламентарии проголосовали за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия оставалась единственным членом НАТО, который не одобрял прием Швеции в альянс. После завершения оставшихся формальных процедур Швеция официально станет членом НАТО.

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Тэги: США, ВВС, ШВЕЦИЯ, УЧЕНИЯ


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