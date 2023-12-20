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Дальнее зарубежье 20.12.2023 14:20

США смогут поставлять Украине больше средств ПВО в случае экспорта из Японии ракет Patriot

Вашингтон сможет поставлять Киеву больше средств ПВО в случае, если Япония внесет изменения в правила экспорта вооружений, что позволит передать США боеприпасы от зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает в среду The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Ожидается, что Япония на этой неделе изменит правила, которые позволят ей экспортировать несколько десятков ракет для Patriot в США, что пополнило бы запасы Вашингтона. Это бы позволило Вашингтону отправить на Украину больше современных средств противовоздушной обороны", - информирует газета.

Ожидается, что кабинет министров Японии может объявить об этих изменениях 22 декабря. Уточняется, что ракеты не пойдут напрямую на Украину.

"Япония рассматривает возможность отправки десятков ракет в США, чтобы пополнить американские арсеналы, предназначенные для Японии и Индо-Тихоокеанского региона", - пишет The Washington Post.

По словам собеседников издания, такое изменение правил экспорта оборонных товаров "не будет прямо упоминать систему Patriot, но удовлетворит ключевой запрос администрации президента США Джо Байдена".

Если японский кабинет министров примет изменения, они станут первыми в правилах экспорта оборонной продукции Японии с 2014 года.

Издание отмечает, что вопрос об экспорте ракет в США Байден поднял в августе во время встречи с премьером Японии Фумио Кисидой на полях трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи, а затем на саммите в Сан-Франциско в ноябре.

Боеприпасы, о которых идет речь, являются перехватчиками PAC-2 и PAC-3.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, PATRIOT, ЭКСПОРТ


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