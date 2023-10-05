На встрече в Гранаде приняли заявление по нормализации отношений между Ереваном и Баку

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Гранаде приняли заявление о приверженности нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе взаимного признания территориальной целостности.

"Они (подписанты заявления - ИФ) по-прежнему привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв км) и Азербайджана (86 600 кв км)", - говорится в заявлении, опубликованном Советом ЕС.

В заявлении стороны "подчеркнули необходимость проведения работы по делимитации границ на основе последних карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены сторонам, что также должно стать основой для разведения сил, а также для завершения работы над мирным договором и решения всех гуманитарных вопросов".

"Они призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией, а также к открытию региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также принципов равенства и взаимности", - говорится в заявлении.