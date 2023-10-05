На встрече в Гранаде приняли заявление по нормализации отношений между Ереваном и Баку

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Гранаде приняли заявление о приверженности нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе взаимного признания территориальной целостности.
"Они (подписанты заявления - ИФ) по-прежнему привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв км) и Азербайджана (86 600 кв км)", - говорится в заявлении, опубликованном Советом ЕС.
В заявлении стороны "подчеркнули необходимость проведения работы по делимитации границ на основе последних карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены сторонам, что также должно стать основой для разведения сил, а также для завершения работы над мирным договором и решения всех гуманитарных вопросов".
"Они призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией, а также к открытию региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также принципов равенства и взаимности", - говорится в заявлении.
British Airways достигла соглашения с профсоюзом о повышении зарплат пилотов
SOCAR и Укрнафта начали сотрудничество в сфере топливных карт
Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" скорее всего не будет, считает Путин
Города Шуша выбран туристической столицей ОЭС на 2026 год
Араику Арутюняну предъявлены обвинения по 9 статьям УК Азербайджана
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Статус кандидата в ЕС приблизит Грузию к восстановлению территориальной целостности - Гарибашвили
Путин: главное в ходе СВО - получить гарантии безопасности России
Молдова денонсирует ряд соглашений в сфере обороны, подписанные в рамках СНГ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
Станьте частью обновленной концепции “Nar” и выигрывайте призы!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС