Баку и Доха обсудили перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госминистр по иностранным делам Катара Султан бин Саад Ал-Мурейхи провели в пятницу встречу в Баку, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Там отметили, что стороны «обсудили двусторонние отношения, вопросы повестки, перспективы развития сотрудничества в различных сферах».
Катарская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном, говорится в информации.
Р.Керимов
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