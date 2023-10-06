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Внешняя политика 06.10.2023 18:07

Баку и Доха обсудили перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госминистр по иностранным делам Катара Султан бин Саад Ал-Мурейхи провели в пятницу встречу в Баку, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Там отметили, что стороны «обсудили двусторонние отношения, вопросы повестки, перспективы развития сотрудничества в различных сферах».

Катарская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном, говорится в информации.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, КАТАР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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