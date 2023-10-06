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Дальнее зарубежье 06.10.2023 21:56

Миссия НАТО призывает Сербию и косовские власти к переговорам с целью избежать дальнейших беспорядков

Миссия сил НАТО для Косово (КФОР) в пятницу призвала Приштину и Белград вернуться за стол переговоров для предотвращения дальнейших беспорядков и для урегулирования отношений, сообщает Associated Press (AP).

"Если стороны не сядут вновь за стол переговоров и не придут к политическому решению на переговорах, я думаю, что в будущем ситуация станет более хрупкой и нестабильной", - приводит агентство слова командующего КФОР Анджело Микеле Ристуччи.

Ристучча также заявил о необходимости для косовских властей и Сербии "воздержаться от подстрекательской и нецелесообразной риторики, способствовать созданию необходимых условий для долгосрочной безопасности в Косово и по всему региону".

В НАТО ранее на этой неделе сообщили, что направили в Косово для миссии КФОР еще около 200 британских военных с целью урегулировать ситуацию на севере региона. По словам Ристуччи, альянс при необходимости направит еще больше сил из Румынии и других стран-союзников. Всего в миссии КФОР - около 4,5 тыс. военных из 27 стран.

В свою очередь начальник Генштаба ВС Сербии Милана Мойсиловича заявлял, что сербское командование примерно в два раза - до 4,5 тыс. - сократило число военных на границе с автономным краем Косово и Метохия.

Ситуация на севере Косово осложнилась в сентябре: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на 24 сентября в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. Президент Сербии Александр Вучич тогда сообщил, что косовские полицейские убили нескольких сербов.

Позднее в Белграде выступили с критикой в адрес миссии КФОР за бездействие в условиях операции, которую провела косовская полиция на севере края.

30 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в телефонном разговоре с Курти "об обеспокоенности по поводу мобилизации сербских военных вблизи границы с Косово", выражал соболезнования в связи с гибелью 24 сентября сотрудника косовской полиции при исполнении служебных обязанностей.

Официальные лица Евросоюза и США требовали, чтобы все ответственные за беспорядки были привлечены к ответственности.

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Тэги: НАТО, КОСОВО, СЕРБИЯ, ПРИЗЫВ


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