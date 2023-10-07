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Дальнее зарубежье 07.10.2023 10:05

Отстраненный с поста спикера палаты представителей Маккарти не собирается покидать конгресс до окончания полномочий

Отстраненный с поста спикера палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти не намерен досрочно прекращать карьеру конгрессмена, сообщил CNN.

"Нет, я не ухожу в отставку, - заявил он журналистам. - Мы собираемся сохранить большинство. Я собираюсь помочь людям, которые у меня здесь".

На вопрос о том, рассматривал ли он возможность досрочного ухода, Маккарти сказал: "Я смотрю на это каждый раз, когда мне приходится решать, собираюсь ли я баллотироваться на переизбрание или нет".

Ранее многочисленные источники, знакомые с мнением Маккарти, сообщили CNN, что ожидается, что он уйдет в отставку в какой-то момент после выборов спикера палаты представителей. Они уверяли, что Маккарти серьезно рассматривает этот шаг.

Первым о том, что после голосования, которое привело к отстранению Маккарти от должности спикера, он рассматривает возможность отставки сообщило издание Politico.

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Тэги: США, ЭКС/СПИКЕР, КОНГРЕСС, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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