Отстраненный с поста спикера палаты представителей Маккарти не собирается покидать конгресс до окончания полномочий

Отстраненный с поста спикера палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти не намерен досрочно прекращать карьеру конгрессмена, сообщил CNN.
"Нет, я не ухожу в отставку, - заявил он журналистам. - Мы собираемся сохранить большинство. Я собираюсь помочь людям, которые у меня здесь".
На вопрос о том, рассматривал ли он возможность досрочного ухода, Маккарти сказал: "Я смотрю на это каждый раз, когда мне приходится решать, собираюсь ли я баллотироваться на переизбрание или нет".
Ранее многочисленные источники, знакомые с мнением Маккарти, сообщили CNN, что ожидается, что он уйдет в отставку в какой-то момент после выборов спикера палаты представителей. Они уверяли, что Маккарти серьезно рассматривает этот шаг.
Первым о том, что после голосования, которое привело к отстранению Маккарти от должности спикера, он рассматривает возможность отставки сообщило издание Politico.
Байрамов заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении важных принципов международного права
Алиев анонсировал встречи в формате «3+3»
В субботу состоится церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан
Армения закупит в РФ топливо сверх индикативного объема за счет увеличения квоты
Баку и Тегеран подписали протокол намерений по строительству ж/д через Иран в Нахчыван
Тейлор Свифт продала билеты на свой фильм-концерт на $100 млн
Космолет компании Virgin Galactic совершил успешную посадку после суборбитального полета
МЧС Азербайджана возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ в Масаллы, в котором пострадали 7 человек
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Стипендиальная программа для студенток от NEQSOL Holding и Фонда Развития Образования
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС