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Дальнее зарубежье 07.10.2023 18:20

Вашингтон полностью на стороне Израиля в связи с ситуацией с ХАМАС - Совбез США

Американская администрация заявляет о полной поддержке Израиля на фоне ситуации с нападением движения ХАМАС, говорится в заявлении Совета безопасности США.

"Мы решительно поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования в связи с гибелью израильтян в ходе атак", - отмечается в документе.

В Совете осудили атаки ХАМАС на Израиль. Также в Совете сообщили, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел переговоры с его израильским коллегой Цахи Ханегби.

В свою очередь глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что внимательно следит за обстановкой в Израиле, и пообещал оказать ему помощь по линии своего ведомства.

"В течение последующих дней министерство обороны будет работать над тем, чтобы гарантировать - у Израиля будет все необходимое для самообороны и для защиты мирного населения от неизбирательных атак и терроризма", - приводятся слова Остина в заявлении Пентагона.

Ранее газета "Таймс оф Израэл" сообщила, что "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля". Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Издание "Гаарец" отмечало, что перестрелки продолжаются в городе Сдерот недалеко от сектора Газа.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания выступил с официальным заявлением, согласно которому движение выступило в защиту мечети Аль-Акса в Иерусалиме, святых мест и палестинских заключенных.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 100 человек, ранения получили 750 человек.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Десятки истребителей ВВС Израиля при этом атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа. Командование затем сообщило об ударах по 17 военным объектам движения и по четырем его штабам.

Тем временем, источники в медицинских службах в секторе Газа сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что в результате израильских ударов по анклаву погибли не менее 200 палестинцев, пострадали более 1 тыс. человек.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, КРИЗИС, ПОДДЕРЖКА,


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