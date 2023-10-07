Анкара готова способствовать деэскалации между Израилем и ХАМАС

Анкара готова способствовать предотвращению эскалации конфликта Израиля и палестинских группировок и призывает к восстановлению спокойствия в регионе, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий МИД.

"Мы продолжаем контакты со всеми сторонами", - говорится в заявлении МИД. Отмечается, что Турция готова внести свой вклад, чтобы ситуация далее не обострялась.

"Мы призываем стороны проявлять сдержанность и избегать импульсивных шагов", - отмечается в заявлении. Власти Турции призывают участников конфликта отказаться от использования силы и найти долгосрочное решение проблемы как можно скорее.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил "Аль-Джазире", что боевики захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа. Также военные сообщили, что израильские ВМС уничтожили десятки боевиков, пытавшихся проникнуть в Израиль морским путем.

В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 800. В свою очередь жертвами ответных израильских ударов по сектору Газа, по данным палестинского Минздрава, стали около 200 человек, более 1,6 тыс. получили ранения.