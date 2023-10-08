Байден поручил направить Израилю дополнительную помощь на фоне действий ХАМАС

Президент США Джо Байден в воскресенье распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь в связи с ударами палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа, сообщает Белый дом.

"Команда Белого дома по национальной безопасности сегодня утром проинформировала президента и вице-президента о ситуации в Израиле. Президент решил направить дополнительную помощь Израилю в связи с беспрецедентным нападением ХАМАС", - говорится в сообщении, распространенном журналистами пула Белого дома.

При этом не уточняется, какую именно помощь отправят Израилю и в каких размерах.

Отмечается, что администрация США продолжит тесные контакты с израильскими партнерами.

The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщило, что в воскресенье он второй раз с начала эскалации конфликта поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. В телефонном разговоре американский лидер "заявил о непоколебимой поддержке Израиля".