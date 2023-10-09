Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7938 RUR   0.0169 GBR   2.0734 TRY   0.0616

Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 82.79 +0.48 Brent 84.58 +0.51

Макроэкономика 09.10.2023 15:13

Минэкономики Украины оценивает рост ВВП за 9 месяцев на 5,3%, ожидает по итогам года около 5%

Министерство экономики Украины ожидает, что экономический рост в стране в январе-сентябре 2023 года составит 5,3%, а по итогам года - в районе 5%, говорится в сообщении ведомства.

Согласно предварительным оперативным оценкам Минэкономики, в сентябре ВВП вырос по сравнению с сентябрем прошлого года на 9,1%.

Министерство экономики ранее прогнозировало рост ВВП Украины в 2023 году на 4%, оценивало его по итогам восьми месяцев этого года в 3%. Всемирный банк предполагает экономический рост в стране в текущем году на 3,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЭКОНОМИКА, РОСТ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


ВВП Украины в 2023г снизится на 0,1% при инфляции 16,9% События на Украине снижают темпы экономического роста в зоне евро - глава Еврогруппы Лукашенко заявил, что Белоруссия не заинтересована в разрыве экономических отношений с Украиной Экономика Украины в III квартале начала восстанавливаться - премьер Азербайджан заинтересован в наращивании экспорта продукции АПК в Украину – министр экономики Очередное заседание азербайджано-украинской МПК по экономике пройдет в Киеве осенью Премьер Украины Гройсман назвал Юлию Тимошенко "мамой украинской коррупции" У Казахстана и Украины есть возможность вернуть объем товарооборота к отметке в $4 млрд, считает Назарбаев Порошенко: 2015 год для Украины будет сверхтяжелым Назарбаев говорит о необходимости предупреждения негативных вызовов для Казахстана из-за событий на Украине

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az