Минэкономики Украины оценивает рост ВВП за 9 месяцев на 5,3%, ожидает по итогам года около 5%

Министерство экономики Украины ожидает, что экономический рост в стране в январе-сентябре 2023 года составит 5,3%, а по итогам года - в районе 5%, говорится в сообщении ведомства.

Согласно предварительным оперативным оценкам Минэкономики, в сентябре ВВП вырос по сравнению с сентябрем прошлого года на 9,1%.

Министерство экономики ранее прогнозировало рост ВВП Украины в 2023 году на 4%, оценивало его по итогам восьми месяцев этого года в 3%. Всемирный банк предполагает экономический рост в стране в текущем году на 3,5%.